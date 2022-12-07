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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:19

В Кирове снесут голубятню на улице Труда и построят на ее месте детсад

Сооружение является незаконным и стоит на муниципальной земле, на которой планируют возвести соцобъект
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ранее местным жителям уже предлагали демонтировать самовольную постройку самостоятельно. Фото: admkirov.ru

Ранее местным жителям уже предлагали демонтировать самовольную постройку самостоятельно. Фото: admkirov.ru

В Кирове снесут голубятню, самостоятельно построенную жителями на улице Труда. На территории расположится детсад на 100 мест. Об этом сообщает горадминистрация.

Первая информация о сносе голубятни появилась в соцсетях. Теруправление Октябрьского района подтвердило слухи, добавив, что постройка находится на муниципальной земле и является самовольной. На данной территории планируется возвести детский сад на 100 мест. Сейчас идет проектирование объекта.

В теруправлении также сообщили, что у собственников голубятни нет подтверждающих право пользования документов. Постройка также не соответствует санитарным и пожарным нормам безопасности. Помимо этого, участок находится в границах зоны секционной многоэтажной жилой застройки, где не предусмотрен вид разрешенного использования «Птицеводство».

Местным жителям ситуацию уже разъяснили. Ранее им предлагали добровольно снести постройку. В итоге ее уберут в рамках муниципального контракта.