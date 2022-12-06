Кировские детские сады очистят от автомобильных шин

Покрышки уже ликвидировали в Санчурском, Даровском и Лузском районах. Фото: Народный фронт Кировской области

По данным ОНФ Кировской области, в детских дошкольных учреждениях уберут все резиновые автошины, которые использовались в качестве декора.

Покрышки выделяют опасные вещества в атмосферу и почву, а также легко воспламеняются. Их использование, помимо основного назначения, запрещено.

Вопрос о ликвидации покрышек подняла во время визита в Кировскую область главный ЖКХ-эксперт страны, член штаба Народного фронта Светлана Калинина.

Благодаря усилиям ОНФ, покрышки уже убрали в Санчурском, Даровском и Лузском районах. А в Первомайском районе города Кирова на утилизацию отправили 12,5 тонн шин.

На текущий момент работы по вывозу шин приостановлены из-за холодного сезона, но возобновятся, как только позволят погодные условия.