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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:19

В Слободском районе предприятие незаконно сливает сточные воды

Ведется проверка экологического контроля
Анастасия САЛУН
Специалисты отобрали пробы воды для анализа. Фото: Министерство охраны окружающей среды Кировской области

Специалисты отобрали пробы воды для анализа. Фото: Министерство охраны окружающей среды Кировской области

По данным Минприроды Кировской области, в деревне Салтыки Слободского района сбрасывают производственные стоки в почву. Из-за этого вокруг стоит неприятный запах. Специалисты министерства провели проверку почвы и вод на местности, а также отобрали пробы для химического анализа в лабораторию.

Сотрудники отметили грязь и запах на рельефе местности, а также установили предполагаемое предприятие, которое нарушило нормы. По результатам лабораторных исследований, если загрязнение подтвердится, министерство примет меры для дальнейшего реагирования.

Ведомство также поблагодарило неравнодушных жителей, которые сообщили о сливе стоков.