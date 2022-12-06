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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:21

Два кировчанина похитили 600 килограммов железнодорожных деталей

Размер причиненного ущерба составил более восьми тысяч рублей
Анастасия САЛУН
Два кировчанина украли более 70 железнодорожных подкладок. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

Два кировчанина украли более 70 железнодорожных подкладок. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

В Кирове раскрыли дело о похищении деталей на железнодорожной станции Котельнич. Как сообщили в правоохранительных органах, два жителя региона, мужчины 22 и 37 лет, украли запчасти верхнего строения пути. Общий вес похищенного составил около 600 килограммов.

Подозреваемые проникали на территорию вытяжного пути станции, где в общей сложности похитили свыше 70 штук железнодорожных подкладок. Ущерб, причиненный злоумышленниками транспортной компании, составил более восьми тысяч рублей.

Следственное отделение Кировского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.