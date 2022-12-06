Два кировчанина похитили 600 килограммов железнодорожных деталей

Два кировчанина украли более 70 железнодорожных подкладок. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

В Кирове раскрыли дело о похищении деталей на железнодорожной станции Котельнич. Как сообщили в правоохранительных органах, два жителя региона, мужчины 22 и 37 лет, украли запчасти верхнего строения пути. Общий вес похищенного составил около 600 килограммов.

Подозреваемые проникали на территорию вытяжного пути станции, где в общей сложности похитили свыше 70 штук железнодорожных подкладок. Ущерб, причиненный злоумышленниками транспортной компании, составил более восьми тысяч рублей.

Следственное отделение Кировского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.