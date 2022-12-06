Депутаты кировской Гордумы помогут экоцентру «Вятка без мусора»

Экоцентр внедряет принцип разделения мусора на фракции для дальнейшей переработки и просвещает об этом кировчан. Фото: duma.mo-kirov.ru

Депутаты кировской Гордумы окажут поддержку экоцентру «Вятка без мусора». Народные избранники посетили организацию, чтобы понять, чем они могут помочь проекту. Руководитель центра, депутат ОЗС и общественный деятель Анастасия Скурихина, рассказала о принципах его работы.

Одно из основных направлений – внедрение принципов разделения бытовых отходов на фракции для дальнейшей переработки. Организация активно просвещает об этом кировчан. Так, с 2019 года в областном центре работает проект «Экососеди», в рамках которого жители многоквартирных домов организуют на своих площадках раздельный сбор мусора и зарабатывают на нем деньги. Средства уходят на благоустройство дворов и близрасположенных территорий. В программе сейчас участвуют 200 МКД.

Сам экоцентр также занимается сбором ТКО. Здесь принимают стекло, макулатуру, пластик, ветошь и многое другое. Организация также регулярно проводит акции и занятия по экопросвещению.

- У нас некоммерческая организация, и все имеющиеся средства тратятся именно на работу с населением. Нужна ваша помощь в предоставлении центру помещения в безвозмездное пользование и увеличению финансирования мероприятий по экологическому воспитанию. На следующий год на эти цели из бюджета города выделены всего 51,5 тыс. рублей, - обратилась Анастасия Скурихина к коллегам из городской Думы.

Депутаты сообщили о готовности выделить экоцентру помещение в безвозмездное пользование. Руководителю нужно будет обратиться в департамент муниципальной собственности. Касательно финансирования мероприятий по эковоспитанию решения пока нет. Потребуется смета с указанием стоимости, которую рассмотрят на заседании комиссии по соцсфере в декабре.

- Ждем конкретных предложений о совместной работе, чтобы мы могли продолжить движение вперед, и депутаты стали силой, которая будет продвигать этот процесс, - подытожила глава города Елена Ковалева.