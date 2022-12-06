В Кирове 6 декабря пройдут плановые отключения электричества

Электричества лишатся жители всех районов города.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
6 декабря, во вторник жители нескольких улиц Ленинского, Октябрьского, Первомайского и Нововятского районов останутся без электричества. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».
Отключения пройдут из-за необходимости проведения эксплуатационных работ. Время отсутствия электроэнергии будет варьироваться от одного до восьми часов.
К примеру, жители улицы Сплавной останутся без света всего на один час с 13.00 до 14.00. Дольше всего не будет ресурса на улицах Ленинградской, Филатова, Советской - до 16.00-17.00.
АО «Горэлектросеть» приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и напоминает, что эти работы необходимы для повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений.
График отключений 6 декабря можно посмотреть на скриншоте ниже.
График отключения электричества 6 декабря в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах Кирова. Фото: geskirov.ru