В Кирове на Ленина вернут возможность диагонального перехода перекрестков

Подрядчику дали указание восстановить возможность диагонального перехода. Фото: admkirov.ru

В Кирове на Ленина восстановят возможность диагонального перехода перекрестка. Об этом сообщает горадминистрация.

На днях кировчане сообщили в соцсетях, что на перекрестках улицы Ленина с МОПРа и Герцена изменился режим работы светофора. Теперь перейти их по диагонали стало невозможно. УДПИ пояснило, что на этих участках ранее модернизировали регулировщики.

- Подрядчик установил новые контроллеры и заменил светофорные фазы. При возобновлении работы электронный регулировщик загрузил в систему диаграмму, которая использовалась еще до режима разделения потоков. В ближайшие дни исполнителю работ передадут актуальные данные для исправления ситуации, - сообщили в управлении.

Напомним, что в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы в Кирове до 20 декабря модернизируют более 83 светофоров.