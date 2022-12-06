В Кирове 6 декабря жители Ленинского и Нововятского районов останутся без воды

Ресурс отключат на целый рабочий день
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
6 декабря жители двух районов Кирова останутся без воды. Об этом информирует МУП «Водоканал». Плановые отключения пройдут из-за ремонтных работ на сетях.
Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:
Ленинский район до 18:00
- улица Е. Кочкиной д.: 4/1(есть ГВС);
Ленинский район до 19:00
- проспект Строителей д.: 54, 50/3;
- улица Р. Юровской д.: 7,11;
- улица Ленина д.: 2, 2/1, 2А;
Ленинский район до 21:00
- улица Воровского д.: 89А, 91А, 95, 95А, 99А;
- улица Горького д.: 25;
- улица Маклина д.: 36, 40, 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56А, 56, 58А, 58, 60;
Нововятский район до 18:00
- улица Ленина д.: 18, 20, 20А, 22, 22А;
- улица Профсоюзная д.: 1, 2, 6;
- улица Кирова д.: 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 55;
- улица Коммунистическая д.: 9, 11, 30.
Место подвоза воды можно узнать по ссылке. МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.