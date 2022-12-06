В Кировской области обрушилось перекрытие в доме: один мужчина погиб, второй госпитализирован

По предварительным данным, мужчины самовольно разбирали здание. Фото: СУ СК России по Кировской области

В понедельник, 5 декабря, в Кировской области при обрушении перекрытий в доме погиб мужчина. Еще один человек получил травмы, его госпитализировали. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Трагедия произошла в поселке Лесном Верхнекамского района. В одном из нежилых домов обрушилось потолочное перекрытие веранды. По предварительной информации, мужчины самовольно разбирали здание.

Сейчас по факту случившегося организована доследственная проверка.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.