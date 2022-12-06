В Кирове 6 декабря отключат светофоры на двух перекрестках

Рабочие отключат регулировщики на несколько часов для их модернизации. Фото: Евгения ГУСЕВА

6 декабря в Кирове модернизируют еще несколько светофоров. Как сообщает администрация города, на время работ регулировщики отключат. Обновление начнется в 10.00 и продлится около двух-трех часов.

Работы по модернизации светофоров пройдут на следующих участках:

- перекресток Романа Ердякова, Солнечной и Московской;

- перекресток Украинской и Чистопрудненской.

Регулированием дорожного движения на участках займутся сотрудники ГИБДД. Водителей просят быть внимательными и осторожными, а также руководствоваться знаками приоритета.