В Кирове 6 декабря отключат светофоры на двух перекрестках

Рабочие отключат регулировщики на несколько часов для их модернизации.
Фото: Евгения ГУСЕВА
6 декабря в Кирове модернизируют еще несколько светофоров. Как сообщает администрация города, на время работ регулировщики отключат. Обновление начнется в 10.00 и продлится около двух-трех часов.
Работы по модернизации светофоров пройдут на следующих участках:
- перекресток Романа Ердякова, Солнечной и Московской;
- перекресток Украинской и Чистопрудненской.
Регулированием дорожного движения на участках займутся сотрудники ГИБДД. Водителей просят быть внимательными и осторожными, а также руководствоваться знаками приоритета.