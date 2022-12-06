В Мурыгино у лесополосы появилась незаконная свалка

Мусорную груду устроили прямо под табличкой «Свалка запрещена». Фото: скрин с видео ОНФ Кировской области

В Мурыгино неизвестные организовали свалку старой мебели рядом с лесополосой. Об этом сообщают активисты ОНФ.

По данным добровольческого движения, мусорную груду устроили практически под табличкой «Свалка запрещена». Среди покрышек, старой сантехники и мебели в куче лежит также бытовой мусор и пищевые отходы.

Местные жители утверждают, что виноваты садоводческие товарищества, расположенные вблизи. Одного нарушителя удалось поймать при помощи зафиксированных на камеру номеров автомобиля. Мужчине грозит административное наказание.

Активисты также направили обращения в местную администрацию и регоператору.