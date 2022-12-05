В Кирове из квартиры 95-летней пенсионерки похитили более 100 тысяч рублей

Один из преступников задержан и доставлен в Киров для расследования уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 95-летняя женщина лишилась 104 тысяч рублей. По информации областного УМВД, 10 ноября в квартиру к пенсионерке пришли незнакомцы, назвавшиеся инспекторами газовой службы. Пока мужчина отвлекал внимание хозяйки, «проверяя» оборудование, его напарница незаметно прошла в комнату. Женщина нашла сбережения пенсионерки и украла у хозяйки 104 тысячи рублей.

По факту преступления сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Как выяснилось, за два дня до происшествия в Кирове аналогичную кражу совершили в Костроме. Виновниками оказались двое неработающих жителей Рязанской области: 37-летний судимый ранее мужчина и 32-летняя женщина.

Преступницу заключили под стражу в Костроме, а мужчину доставили для проведения следствия в Киров. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения на период расследования.