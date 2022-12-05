Кировчане пожаловались на меню для школьников, учащихся в первую смену

По мнению родителей, детям слишком часто дают каши и запеканки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане возмутились однообразным меню в школах. На сайте администрации города появилось сообщение от родителей с жалобами на питание.

- Детям дают очень часто одни каши и запеканки. Основная часть класса ничего не ест. Нельзя что-то посущественнее готовить? Дети в школе до часу дня находятся, - сказано в обращении.

В ответ мэрия Кирова сообщила, что обновленное меню, в которое ввели каши и запеканки, появилось в начале учебного года именно по просьбам родителей. Действовать оно будет до апреля 2023 года, под него заключены контракты на поставку продуктов питания. К тому же, по результатам проверок «родительского контроля», дети очень хорошо едят эти блюда.

- Руководителям школ будет поручено проведение анкетирования среди обучающихся и их родителей по удовлетворенности блюдами по меню. По итогам проведения анкетирования будет принято соответствующее решение, - добавили в администрации.