Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 6-8 декабря

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Фото: admkirov.ru
В управлении дорожной инфраструктуры составили график вывоза снега на 5-8 декабря. Традиционно, водителей предупредили, что не следует парковаться в зонах вывоза снега, оставлять транспорт в местах прохода спецтехники.
Работы проходят преимущественно в ночное время - с 20.00.
5-6 декабря
- Ленина - от Красноармейской до Тимирязева;
- Труда - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- Горького - от Калинина до Комсомольской (нечетная сторона);
- Социалистическая - от Блюхера до Нагорной;
- Советская (Нововятск) - от ж/д переезда до улицы Парковой (четная сторона);
- Луганская - от площади XX партсъезда до улицы Дзержинского;
- Блюхера;
- снежные валы на улицах Павла Корчагина, Талице, Боровицкой.
6-7 декабря
- Карла Маркса - от Советской до Профсоюзной (четная сторона);
- Дзержинского - от Октябрьского проспекта до улицы Ленинградской;
- Советская (Нововятск) - от ж/д переезда до улицы Парковой (нечетная сторона);
- Казанская - от Горбачева до Орловской;
- Деповская;
- Украинская;
- Мира (четная сторона);
- снежные валы на Сурикова.
7-8 декабря
- Дзержинского - от Ленинградской до Центральной;
- Горбачева - от Ленина до Казанской;
- Героя Костина;
- Героя Рожнева - проезд между улицей Героя Костина и Героя Рожнева;
- 65-летия Победы;
- Мира (нечетная сторона);
- Кирова (Нововятск);
- снежные валы на Профсоюзной.