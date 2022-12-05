Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 6-8 декабря

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Фото: admkirov.ru

В управлении дорожной инфраструктуры составили график вывоза снега на 5-8 декабря. Традиционно, водителей предупредили, что не следует парковаться в зонах вывоза снега, оставлять транспорт в местах прохода спецтехники.

Работы проходят преимущественно в ночное время - с 20.00.

5-6 декабря

- Ленина - от Красноармейской до Тимирязева;

- Труда - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- Горького - от Калинина до Комсомольской (нечетная сторона);

- Социалистическая - от Блюхера до Нагорной;

- Советская (Нововятск) - от ж/д переезда до улицы Парковой (четная сторона);

- Луганская - от площади XX партсъезда до улицы Дзержинского;

- Блюхера;

- снежные валы на улицах Павла Корчагина, Талице, Боровицкой.

6-7 декабря

- Карла Маркса - от Советской до Профсоюзной (четная сторона);

- Дзержинского - от Октябрьского проспекта до улицы Ленинградской;

- Советская (Нововятск) - от ж/д переезда до улицы Парковой (нечетная сторона);

- Казанская - от Горбачева до Орловской;

- Деповская;

- Украинская;

- Мира (четная сторона);

- снежные валы на Сурикова.

7-8 декабря

- Дзержинского - от Ленинградской до Центральной;

- Горбачева - от Ленина до Казанской;

- Героя Костина;

- Героя Рожнева - проезд между улицей Героя Костина и Героя Рожнева;

- 65-летия Победы;

- Мира (нечетная сторона);

- Кирова (Нововятск);

- снежные валы на Профсоюзной.