В Кировской области стали меньше употреблять алкоголь и курить

В минувшем году кировчане стали меньше подвержены пагубным привычкам. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области сократилось число жителей, имеющих пагубные вредные привычки. Такую информацию предоставил РИА Рейтинг.

Эксперты оценивали такие показатели всероссийского рейтинга, как потребление табака, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также смертность от спиртного. Чем выше балл в диапазоне от 1 до 100, тем менее распространены вредные привычки в регионе.

По данным исследования Кировская область в 2021 году заняла 41 позицию из 85 регионов с баллом 61,6, что на 4,9 баллов выше, чем в 2020 году. Это свидетельствует о том, что кировчане стали меньше подвергаться влиянию пагубных привычек.

В лидерах рейтинга - Чеченская Республика, Республика Дагестан и Ингушетия с рейтинговыми баллами от 100 до 84,8. В аутсайдерах - Республика Хакасия, Камчатский край, Сахалин, Удмуртия.

По итогам прошлого года объем продаж в пересчете на чистый спирт составил 9,1 литра на человека и заметно вырос по сравнению с 2020 годом.