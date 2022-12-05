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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 9:04

В Кирове осудили опасного рецидивиста

28-летний мужчина ударил камнем кировчанина и украл у него телефон
Анастасия САЛУН
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Кирова вынес приговор 28-летнему местному жителю, четырежды судимому ранее. Его признали виновным в разбое с применением оружия. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

7 мая у дома 29 на улице Блюхера мужчина подошел к незнакомцу и потребовал мобильный телефон. Получив сопротивление, рецидивист бросил в голову мужчины камень и ударил по лицу. После под давлением и угрозами пострадавший передал преступнику телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

Суд назначил наказание - четыре года лишения свободы. Рецидивист пытался обжаловать приговор, но решение осталось в силе. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.