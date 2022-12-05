В Кирове осудили опасного рецидивиста

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на четыре года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Кирова вынес приговор 28-летнему местному жителю, четырежды судимому ранее. Его признали виновным в разбое с применением оружия. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

7 мая у дома 29 на улице Блюхера мужчина подошел к незнакомцу и потребовал мобильный телефон. Получив сопротивление, рецидивист бросил в голову мужчины камень и ударил по лицу. После под давлением и угрозами пострадавший передал преступнику телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

Суд назначил наказание - четыре года лишения свободы. Рецидивист пытался обжаловать приговор, но решение осталось в силе. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.