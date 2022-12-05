В Богородском районе пожар унес жизнь 50-летнего мужчины

Пожар случился в поселке Богородское. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 декабря в поселке Богородское в одном из домов произошел пожар. В результате происшествия погиб 50-летний мужчина. Такую информацию приводит следственный комитет Кировской области.

Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины пожара.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

МЧС России напоминает о мерах пожарной безопасности в частных домах в зимний сезон.

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте детям надзор за ними;

- не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и т.п.;

- не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- не перекаливайте печи;

- не устанавливайте металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кировской области будут проводить рейды по соблюдению пожарной безопасности.