В Богородском районе пожар унес жизнь 50-летнего мужчины

Пожар случился в поселке Богородское.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
3 декабря в поселке Богородское в одном из домов произошел пожар. В результате происшествия погиб 50-летний мужчина. Такую информацию приводит следственный комитет Кировской области.
Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины пожара.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.
МЧС России напоминает о мерах пожарной безопасности в частных домах в зимний сезон.
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте детям надзор за ними;
- не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и т.п.;
- не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- не перекаливайте печи;
- не устанавливайте металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кировской области будут проводить рейды по соблюдению пожарной безопасности.