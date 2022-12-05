В Кировской области за 2022 год выявили 170 нарушений охотничьего законодательства

Сотрудники госинспекции выезжали в кировские угодья 1734 раза за 2022 год. Фото: vk.com/priroda_43

С начала текущего года в угодьях Кировской области прошли 1734 рейда. По результатам проверок специалисты выявили 170 нарушений. По данным областного Минприроды, по 12 материалам суды лишили права охоты сроком на 1 год. 22 уголовных дела открыли за особо крупный вред, нанесенный животному миру.

Следует отметить, что в ноябре текущего года охотинспекторы осуществили 215 рейдов. По результатам выездов выявили 42 нарушения Правил охоты.

В ходе работы инспекторы изъяли 7 охотничьих ружей, открыли три уголовных дела за незаконный отстрел и добычу лосей в Пижанском и Котельническом районах.

Как добавили в министерстве, среди основных нареканий - отсутствие разрешений, специальной сигнальной одежды, нарушение правил транспортировки оружия и другие.