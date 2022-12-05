В Лянгасово водосточную канаву «укрепили» поддонами

Поддоны, которыми «укрепили» яму, уже начинают рушиться. Фото: скрин с видео ОНФ Кировской области

Как сообщили активисты ОНФ, в сентябре на улице Октябрьской, по поручению администрации Кирова, в Лянгасово провели водопроток. От жителей дома №33 постоянно поступали жалобы на потоп подвала трехэтажки. Уже два года дом после ремонта дороги заливает дождями и талой водой. Текущим летом вода поднималась до 40 сантиметров.

Общественники обратились в администрацию Кирова, которые впоследствии приняли решение уложить деревянные поддоны вдоль всего водопротока. Ненадежные опоры уже начали ломаться. Траншея стала опасным местом: в темноте в 50-сантиметровую яму можно упасть и травмироваться. Поэтому крайне необходимо ограждение.

Активисты направили в администрацию повторное обращение, чтобы вопрос с ограждением опасной ямы решили в оперативном порядке.