Жители многоэтажки в Кирове уже третьи сутки живут без воды

Жители многоэтажки в Кирове уже несколько дней живут без водоснабжения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Киров пришла настоящая зима: с -10 столбики термометра опустились до -24 градусов и ниже. И именно в такие морозы жители одного из домов в областном центре столкнулись с ужасной проблемой - отсутствием воды.

В редакцию «Комсомольской правды»-Киров» обратились жильцы дома № 4к1 по улице Екатерины Кочкиной. Оказалось, что в их доме уже пару дней нет горячей воды, да и холодная бежит еле-еле.

По словам жильцов, проблема даже не в их доме - что-то случилось с задвижками в подвале дома № 98к1 по улице Воровского. И регулятор у домов один, а вот управляющие компании разные.

И в «Водоканал» люди звонили, но результата никакого нет. По всей видимости, сейчас долго будут разбираться, какой УК проводить ремонт. А люди в это время будут жить без воды…

С подобной проблемой столкнулись и кировчане, живущие по другую сторону Кочуровского парка. В соцсетях появилась информация, что в доме № 7к2 по улице Маршала Конева с 3 декабря нет отопления. Люди страдают от холода, греются чем могут, но за два дня в их проблеме не начали разбираться.

А ведь впереди сильные холода…