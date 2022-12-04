Вячеслав Симаков не согласился с идеей строительства надземного перехода в Коминтерне

Сейчас пешеходы ходят через железную дорогу. Фото: t.me/simakov_kirov

Кировчане просят решить проблему с пешеходной доступностью от улицы Зеленина до Павла Корчагина в Коминтерне. Поскольку идти по тротуарам через улицу Баумана - достаточно далеко, жители срезают путь через железную дорогу, однако им мешают ограждения и спуск.

Общественники высказывались за создание надземного перехода над путями. Однако городские власти с этим не согласны. Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале заявил, что это не спасет ситуацию.

- Проблему решать надо комплексно, в том числе и безопасность перехода. Как говорят некоторые общественники, проблему решит надземный переход. Я думаю - нет. Не всем захочется идти до него и подниматься на высоту третьего этажа. Пример - пешеходник на Ленина, 200, - написал сити-менеджер.

Однако без внимания проблему не оставят. Симаков пообещал, что власти будут искать варианты перехода на уровне железного полотна.