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НовостиОбщество4 декабря 2022 13:33

В Подосиновском районе оборудовали безопасную переправу через реку Юг

Рабочие обновили деревянный настил
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Переход по льду разрешен с 8 до 16 часов. Фото: kirovreg.ru

Переход по льду разрешен с 8 до 16 часов. Фото: kirovreg.ru

В Подосиновском районе обновили настил на переправе через реку Юг. Об этом сообщает областное правительство.

Ледовая переправа соединяет деревни Антипино и Страшково с административным центром - селом Утманово. Местные жители часто жаловались на состояние пути и в итоге решили строить его самостоятельно. Во время еженедельной планерки 28 ноября губернатор Александр Соколов поручил соорудить безопасную переправу через Юг.

На данный момент рабочие соорудили деревянный тротуар шириной 1,5 метра с доступом к руслу реки. Тротуар оборудован сигнальными столбиками с лентой, на берегу установлен аншлаг «Переезд по льду запрещен». Пешеходный переход по переправе разрешен с 8 до 16 часов.