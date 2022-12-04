В Кировской области переселенцы из аварийного жилья обрели новые дома

С начала действия федеральной программы в новые дома переедут 7156 человек. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области построили два дома по действующей программе переселения жителей из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общая площадь нового жилья - 3,7 тысячи кв. метров. Новый дом возвели в Вахрушах, куда заселились 72 человека. В доме в поселке Косино Зуевского района справили новоселье 54 жителя.

Оба дома построили в рамках федеральной программы «Сокращение непригодного для проживания жилья» нацпроекта «Жилье и городская среда». По этому проекту расселяются здания, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Общая площадь аварийного жилфонда - 119,28 тысячи кв.метров.

Всего по программе переселения с 2019 по 2023 годы в новые дома переедут 7156 человек. На эти цели власти потратят 7,6 млрд рублей.

До конца 2023 года планируют расселить 3600 человек. Для этого построят 15 многоквартирных домов в Арбажском муниципальном округе, Вахрушевском, Верхошижемском, Омутнинском, Сосновском, Уржумском городских поселениях, Октябрьском сельском поселении, Зуевском районе, Кирово-Чепецке и Кирове.