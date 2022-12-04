В Кировской области разыскивают пенсионера, пропавшего несколько дней назад

Волонтеры просят кировчан помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пропавшего без вести пенсионера. В последний раз Валерия Дутова видели 30 ноября в деревне Подберезы Слободского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Валерию Иппатовичу 71 год, рост 180 см, нормального телосложения, у него седые волосы и серые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в темно-коричневую куртку, черные брюки, меховую шапку и синие сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.