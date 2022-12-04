В Кирове 5 декабря пройдут плановые отключения электричества

Срок отсутствия электричества будет варьироваться от двух до семи с половиной часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рабочая неделя традиционно начнется с плановых отключений электричества в Кирове. График на 5 декабря публикует «Горэлектросеть».

Причинами станут капитальный и плановый ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. В целом без электричества останутся жители Коминтерна, Сидоровки, а также нескольких улиц в центре Кирова. Срок отсутствия ресурса в домах будет варьироваться от двух до семи с половиной часов.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за временные неудобства.

Кировчанам напоминают, что уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов), 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).

График отключения электричества в Кирове 5 декабря 2022 года можно посмотреть по этой ссылке либо на скриншоте ниже.