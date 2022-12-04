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НовостиОбщество4 декабря 2022 8:08

В Кирове модернизируют 83 светофора

Работы будут проходить в ночное время с 3 по 6 декабря
Анастасия САЛУН
Установка новых корпусов светофоров пройдет с 3 по 6 декабря. Фото: admkirov.ru

Установка новых корпусов светофоров пройдет с 3 по 6 декабря. Фото: admkirov.ru

Мэрия сообщает, что в рамках программы внедрения интеллектуальной транспортной системы рабочие установят новые корпусы для 83 светофоров. Помимо этого, у регулировщиков заменят кабель, подключат к детекторам транспортного потока. Такие устройства будут контролировать трафик движения и работу секций для увеличения пропускного режима.

Работы будут проводиться преимущественно в ночное время на следующих участках:

- 3 декабря - на перекрестке улиц Воровского-Сурикова-Хлебозаводской проезд;

- 4 декабря - на перекрестках улиц Воровского-Солнечная, Воровского-Менделеева, Воровского-проспекта Строителей;

- 5 декабря - на пересечении улиц Некрасова-Чапаева, проспекта Строителей-Риммы Юровской, а также Украинской-Чистопрудненской;

- 6 декабря - на улицах Кольцова-Упита.

В мэрии также добавили, что во время работ светофорные секции отключают, поэтому водители должны руководствоваться знаками приоритета. На участках с большим потоком транспорта к регулировке дорожного движения привлекут сотрудников ГИБДД.