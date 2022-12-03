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НовостиОбщество3 декабря 2022 13:51

В Кировской области 26 пострадавшим от укусов животных выплатили 150 тысяч рублей

Компенсацию возместили администрации районов региона
Анастасия САЛУН
Компенсации выплатили после вмешательства надзорных органов. Фото: прокуратура Кировской области

Компенсации выплатили после вмешательства надзорных органов. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области компенсировали ущерб жителям, подвергшихся укусам животных. Такую информацию приводит региональная природоохранная прокуратура.

Ущерб возместили 26 потерпевшим, которые подверглись нападениям и укусам бездомных животных.

Компенсацию более 150 тысяч рублей выплатили администрации Куменского, Вятскополянского, Нагорского, Нолинского, Подосиновского, Кильмезского, Малмыжского, Зуевского, Свечинского, Юрьянского, Тужинского и Яранского районов области.

- Кировский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с 26 исковыми заявлениями, по результатам рассмотрения которых с администраций муниципальных образований в пользу пострадавших взысканы компенсации в размере, превышающим 150 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.