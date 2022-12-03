На базе кировского университета откроют военный учебный центр

За год в военных учебных центрах прошли обучение примерно 1000 студентов. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

На базе Вятского государственного агротехнологического университета откроют военный учебный центр. Информация об этом появилась в официальной группе вуза в соцсетях.

30 ноября 2022 года в Москве состоялось заседание Коллегии военного ведомства во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Собравшиеся обсудили вопрос появления новых военных учебных центров по всей стране, в том числе в Кирове.

- С прошлого года при федеральных вузах создано восемь военных учебных центров, в которых прошли обучение около 1 000 студентов, - отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Вятский ГАТУ, как и другие представленные вузы, прошел серьезный конкурсный отбор. В итоге, по решению коллегии, было принято решение об открытии нового военного учебного центра в Кирове.

- Создание военного учебного центра будет иметь большое значение для нашего университета и Кировской области в целом. Усилится патриотическое воспитание молодежи, взаимодействие с военно-промышленным комплексом и Минобороны Российской Федерации станет более тесным, - отметила Ректор Вятского ГАТУ Елена Симбирских.