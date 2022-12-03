В Кирове карета «скорой» врезалась в светофор после столкновения с «Ауди»

По факту ДТП проводится проверка. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

2 декабря в 10 часов 45 минут на улице Ленина у дома 190 произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кировской области.

Столкнулись карета «скорой помощи», за рулем которой был 64-летний мужчина, и «Ауди» под управлением 23-летнего молодого человека. Впоследствии «Форд» налетел на опору светофора.

В результате ДТП пострадали водитель и три женщины, находившиеся в машине «скорой». Все они получили травмы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и условия совершения аварии.