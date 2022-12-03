Дорожники Кирова представили план уборки снега на 3-5 декабря

Уборка снега будет продолжаться в течение всех выходных. Фото: Ксения Высотина

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры составили график по вывозу снега на 3-5 декабря. Информацию сообщает горадминистрация.

Публикуем даты и списки улиц, где будет производиться уборка.

3-4 декабря

- Красноармейская - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- Воровского - от Ленина до Карла Маркса;

- Горького - от Комсомольской до Воровского;

- Казанская - от Спасской до Профсоюзной;

- Лепсе - от Монтажников до Ломоносова (четная сторона);

- Ломоносова - от Лепсе до Кольцова (нечетная сторона);

- Чистопрудненская;

- Мостовицкая;

- Динамовский проезд.

3-4 декабря

- Казанская - от Спасской до Орловской;

- Тимирязева;

- Автотранспортный проезд.

4-5 декабря

- Ленина - от Преображенской до Профсоюзной;

- Труда - от Ленина до Карла Маркса;

- Горького - от Воровского до Московской;

- Октябрьский проспект - от площади XX Партсъезда до улицы Свердлова;

- мостовые сооружения по улице Павла Корчагина.

Горадминистрация убедительно просит автолюбителей не парковать свои машины в зоне работы спецтехники.