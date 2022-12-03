Дорожники Кирова представили план уборки снега на 3-5 декабря

Уборка снега будет продолжаться в течение всех выходных.
Фото: Ксения Высотина
В управлении дорожной и парковой инфраструктуры составили график по вывозу снега на 3-5 декабря. Информацию сообщает горадминистрация.
Публикуем даты и списки улиц, где будет производиться уборка.
3-4 декабря
- Красноармейская - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- Воровского - от Ленина до Карла Маркса;
- Горького - от Комсомольской до Воровского;
- Казанская - от Спасской до Профсоюзной;
- Лепсе - от Монтажников до Ломоносова (четная сторона);
- Ломоносова - от Лепсе до Кольцова (нечетная сторона);
- Чистопрудненская;
- Мостовицкая;
- Динамовский проезд.
3-4 декабря
- Казанская - от Спасской до Орловской;
- Тимирязева;
- Автотранспортный проезд.
4-5 декабря
- Ленина - от Преображенской до Профсоюзной;
- Труда - от Ленина до Карла Маркса;
- Горького - от Воровского до Московской;
- Октябрьский проспект - от площади XX Партсъезда до улицы Свердлова;
- мостовые сооружения по улице Павла Корчагина.
Горадминистрация убедительно просит автолюбителей не парковать свои машины в зоне работы спецтехники.