В Кирове возложат цветы в День Неизвестного Солдата

к Вечному огню на набережной Грина возложат цветы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове 3 декабря к Вечному огню на набережной Грина возложат цветы. Памятный ритуал состоится при участии руководителей области и города. Об этом сообщает кировская администрация.

Мемориальная церемония в День Неизвестного Солдата состоится в 10.00. Мероприятия пройдут и в других районах областного центра. Так, на площади Победы в Нововятском районе организуют торжественный митинг «Он без имени - известен».

Памятный день отметят событиями и в парке Победы, а также у памятников участникам локальных войн и вооруженных конфликтов (у филармонии) и Маршалу И.С. Коневу.

Отметим, что 3 декабря 1966 года у Кремлевской стены перезахоронили останки солдата, найденные у деревни Крюково. Это был рубеж, дальше которого вражеские войска не смогли продвинуться к столице.