Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 14:42

В Юрьянском районе опрокинулась машина скорой: два человека получили травмы

В ДТП пострадали 62-летняя женщина и 15-летняя девушка
Анастасия САЛУН
За рулем опрокинувшегося ГАЗа находился мужчина. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

За рулем опрокинувшегося ГАЗа находился мужчина. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

1 декабря в Юрьянском районе в 12 часов 40 минут на 427 километре федеральной автодороги «Вятка» автомобиль кареты скорой помощи ГАЗ съехал с дороги и опрокинулся. Такую информацию предоставляет Госавтоинспекция Кировской области.

В результате ДТП пострадали два пассажира ГАЗа: 62-летняя женщина и 15-летняя девочка. Обе потерпевшие получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что они должны учитывать все факторы дорожных ситуаций, особенно в зимний период, и строго соблюдать правила дорожного движения.