В Юрьянском районе опрокинулась машина скорой: два человека получили травмы

За рулем опрокинувшегося ГАЗа находился мужчина. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

1 декабря в Юрьянском районе в 12 часов 40 минут на 427 километре федеральной автодороги «Вятка» автомобиль кареты скорой помощи ГАЗ съехал с дороги и опрокинулся. Такую информацию предоставляет Госавтоинспекция Кировской области.

В результате ДТП пострадали два пассажира ГАЗа: 62-летняя женщина и 15-летняя девочка. Обе потерпевшие получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что они должны учитывать все факторы дорожных ситуаций, особенно в зимний период, и строго соблюдать правила дорожного движения.