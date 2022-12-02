В Верхошижемском районе бухгалтер нелегально присвоила 1,8 млн рублей

Обвиняемая распоряжалась средствами по своему усмотрению Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Верхошижемском районе бухгалтер администрации Сырдинского и Угорского сельских поселений незаконно присвоила бюджетные средства. Такую информацию приводит прокуратура Кировской области.

Финансист переводила средства муниципалитета на счета коммерческих фирм. На основании мнимых договоров ГПХ обвиняемая документально отчитывалась за денежные средства. Она подтверждала все якобы выполненные работы и услуги, которые по факту администрации не оказывались.

Переведенные средства женщина забирала себе и самостоятельно ими распоряжалась. Всего, по данным регионального Следкома, бухгалтер перевела другим фирмам и впоследствии присвоила себе около 1,8 миллиона рублей. По результатам расследования возбуждено шесть уголовных дел по статье «Мошенничество».