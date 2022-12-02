Геодезист, токарь, врач - самые высокооплачиваемые профессии Кировской области

В десятку самых высокооплачиваемых вакансий вошли токари, врачи и научные сотрудники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие специалисты смогут получать от 100 тысяч рублей в нашем регионе? Сотрудники hh.ru подготовили свежий обзор прибыльных вакансий.

На первом месте - ведущий геодезист с окладом от 170 тысяч рублей в месяц, на втором - токарь-револьверщик (от 155 тысяч рублей), третье место занимает должность врача-инфекциониста (от 110 тысяч до 199 тысяч рублей).

Четвертое место принадлежит плазморезчику - 150 тысяч рублей. Пятое и шестое места разделили бригада монолитчиков и научный сотрудник (ИФА) - они могут рассчитывать на оклад от 120 тысяч рублей.

От 112 тысяч может заработать повар, находящийся на седьмом месте рейтинга. В десятку самых дорогих профессий вошли также ветврач - от 100 до 250 тысяч рублей, специалист по охране труда - от 110 тысяч до 130 тысяч рублей и водитель автобуса.