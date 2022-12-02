В Кирово-Чепецком районе мужчину обвиняют в смертельных побоях супруги

Жителя деревни Филимоновщина признали виновным в смерти своей жены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецком районе завершилось расследование уголовного дела о гибели 34-летней женщины. Жителя деревни Филимоновщина признали виновным в смерти своей жены.

По данным регионального Следственного комитета, 35-летний мужчина с сентября 2021 года по 11 июля 2022 года регулярно наносил побои своей супруге.

В июле 2022 года он нанес женщине удары руками, ногами и различными предметами по голове и телу. Впоследствии пострадавшая скончалась от несовместимых с жизнью травм.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.