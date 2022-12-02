Кировские травматологи провели уникальную операцию по удлинению руки

Руку удалось удлинить на семь с половиной сантиметров. Фото: Минздрав Кировской области

Уникальную операцию удалось выполнить врачам Кировского Центра травматологии ортопедии и нейорхирургии. Они помогли 16-летнему подростку, у которого одна рука была намного меньше другой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Все началось несколько лет назад, когда мальчишка, играя в футбол в родном Узбекистане, сломал руку. Травму залечили, но она, как говорят специалисты, «замкнула зону роста». Молодой человек продолжал расти, а вот его правая рука оставалась прежней. В итоге разница длины между руками достигла восьми сантиметров.

Без хирургического вмешательства было не обойтись, и родственники юноши обратились к кировским травматологам. Врачи после обследования приняли решение о госпитализации и проведении остеотомии. Это операция по постановке спицевого аппарата, который помогает удлинить сегмент кости. Процедура длилась полтора часа, а потом еще пять месяцев пациент провел с аппаратом. В итоге руку удалось удлинить на семь с половиной сантиметров.

- Уникальность операции в том, что раньше максимальное удлинение составляло пять сантиметров, - прокомментировал успешный результат заведующий детским отделением Центра травматологии Алексей Молчанов.