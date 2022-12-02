В Кирове 2 декабря десятки домов останутся без холодной воды

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 2 декабря, в Кирове десятки домов останутся без холодной воды. Отключения пройдут в Октябрьском районе города, а также в поселке Костино.

Как пояснили в МУП «Водоканал», отключения связаны с необходимостью провести на сетях ремонтные работы. Уточняется, что для горожан организуют подвоз воды.

В поселке Костино жители останутся без ресурса до 18:00:

- ул. Октябрьская д.: 2, 2/А, 10, 10/А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/3, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

- ул. Рябиновая д.: 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 6;

- ул. Майская д.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25;

- ул. Урожайная д.: 3, 5, 5/А, 7;

- ул. Южная д.: 1, 1/А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

- ул. Победы д.: 3, 4, 5, 7, 9;

- ул. 60 лет СССР д.: 1, 2, 3, 4, 6, 6/А, 7, 8/Б, 9, 12, 12/А, 14, 20;

- ул. Пионерская д.: 1, 3, 5, 7;

- ул. Парковая д. 1.

В Октябрьском районе отключения начнутся с 22.00 2 декабря и продлятся до 06.00 03 декабря:

- ул. Большева д.: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15;

- Искожевский пер.: 11, 18:

- ул. Крутикова д.: 2/Б, 2/Г, 4, 6, 8;

- ул. Кутшо д.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- ул. Лепсе д.: 2/А, 3, 4/1, 4/3, 4/4, 5, 6, 6/А, 7, 7/А, 8, 9, 10, 10/А, 12, 13, 18;

- Октябрьский пр.: 65, 67, 79, 79/А, 91, 91/1, 91/2;

- Троллейбусный пер.: 6, 6/А, 9, 10, 12/А.