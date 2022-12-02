В Кирове объявили метеопредупреждение из-за 20 градусных морозов

Столбик термометра опустится на 7 и более градусов ниже климатической нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове объявили метеопредупреждение со 2 по 6 декабря. Как сообщили региональном ГУ МЧС, в городе ожидаются аномальные морозы.

Так, столбик термометра опустится на 7 и более градусов ниже климатической нормы. В предстоящие выходные местами температура воздуха может составлять -22 градуса.

Кировчанам рекомендовали одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения. Водителей также просят быть осторожными на дорогах.