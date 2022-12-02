В Кировской области пройдут соревнования по биатлону

Состязания пройдут в спортшколе олимпийского резерва «Перекоп». Фото: vk.com/lbk.perekop

С 3 по 4 декабря, по данным регионального министерства спорта и туризма, в Кировской области состоится первенство по биатлону «Снежный снайпер».

В состязаниях, которые будут проходить в спортшколе олимпийского резерва «Перекоп», поучаствуют более 70 юношей и девушек 13-14 лет. Дисциплин заявлено две - гонка и спринт.

У юношей предусмотрена гонка на 6 км, спринт - 4,5 км. Девушки посоревнуются в гонке на 5 км, в спринте - на 3,6 км.

Среди организаторов лыжного забега - региональное министерство спорта и туризма, центр спорта «Перекоп», «Вятка-старт», федерация биатлона области.

В министерстве спорта отметили, что такие старты помогают популяризовать биатлон в регионе, способствуют повышению мастерства участников и в целом реализуют развитие детско-юношеского спорта в нашем регионе.