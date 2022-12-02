Появился график вывоза снега на 2-3 декабря в Кирове

Кировчан просят не оставлять транспорт в местах уборки снега. Фото: admkirov.ru

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры составили график вывоза снега на 2-3 декабря в Кирове. Горожан предупредили, что работы в основном будут проводиться в ночное время.

2-3 декабря

- Ул. Красноармейская от ул. Карла Маркса до Октябрьского проспекта.

- Ул. Воровского от ул. Ленина до ул. Карла Маркса.

- Ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Воровского.

- Ул. Чистопрудненская.

- Ул. Мостовицкая.

- Ул. Казанская от ул. Спасской до ул. Профсоюзной.

- Ул. Лепсе от ул. Монтажников до ул. Ломоносова - четная сторона.

- Ул. Ломоносова от ул. Лепсе до ул. Кольцова - нечетная сторона.

- Динамовский проезд.

В горадминистрации также отметили, что для работы задействуют 30 автосамосвалов. В среднем вывозится примерно пять тысяч кубометров снега.