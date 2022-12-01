В Кировской области за 30 ноября 2022 года произошло четыре ДТП

Водителей просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах с наступлением зимы. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

За минувшие сутки в Кировской области произошло 4 ДТП. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.

В 7 часов 50 минут в Орловском районе на автодороге «Вятка» 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан Альмера» съехала в правый кювет. В результате происшествия она получила травмы.

В Кирове в 8 часов 35 минут на улице Попова у дома №27 столкнулись встречные «Форд Куга» и «Лада Гранта». 48-летняя женщина, водитель «Форда», и 3-летний пассажир «Лады» получили травмы.

У дома №12 по улице Комсомольской в 11 часов 38-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ -2112 сбила 44 -летнего пешехода, который не по правилам переходил дорогу. Подобная авария произошла и в 17 часов 36 минут на улице Красный Химик у д 1Г. В результате пострадала 36-летняя женщина.

ГИБДД напоминает: с наступлением зимы стоит быть особенно внимательным как водителям, так и пешеходам, поскольку сложные погодные условия ухудшают видимость. Снегопады, заносы, раннее наступление темноты провоцируют большое количество аварий.

Во избежание последствий выбирайте оптимальный скоростной режим, соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. На колесах обязательно должна быть зимняя резина.