В Большом Перелазе планируют восстановить детский сад

Детский сад пока действует как дошкольные группы при здании учебного заведения. Фото: kirovreg.ru

В деревне Большой Перелаз отремонтируют 38-летнее помещение детского сада. Двухэтажное здание построили в 1984 году. Ранее оно находилось в ведении колхоза, затем перешло в руки администрации района.

В здании со времен строительства не проводился капремонт, особенно требуют работ кровля и забор. Председатель аграрного кооператива «Знамя Ленина» Петр Корепанов заявил, что колхоз поможет в восстановлении, выделив средства на реконструкцию.

С 2018 года детский сад присоединили к учебному заведению деревни и образовали дошкольные группы, которые сейчас посещают 16 ребят.

- Чтобы семейные люди ехали жить на село, в нем должны быть садики и школа. Я уже говорил, что мы будем поддерживать инициативы. К средствам колхоза мы добавим ресурсы областного бюджета. Администрации района необходимо подготовить смету и связаться с министерством образования, чтобы обсудить все вопросы, - заявил губернатор области Александр Соколов.