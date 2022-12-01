В Кирове восстановили 400 километров дорог

Специалисты разработают план ремонта дорог на 2023 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове в 2022 году реконструировали 382 автодороги - более 400 километров. По информации городской думы, это составляет 75% от общей протяженности городских дорожных сетей.

В планах строителей - улучшение городских объектов: разработка сметы на капремонт улицы Крупской, проектирование кольцевых развязок. Также необходимо расширить проезжую часть на перекрестках улиц Щорса и Производственной, Щорса и Попова, Ленина и Тимирязева, улицы Советской в Нововятском районе. Также в Нововятске планируются работы по строительству тоннеля.

До конца года инженеры должны разработать план ремонта дорог на 2023 год, чтобы жители городской агломерации могли понимать, какие дороги будут восстанавливать. Все работы после ремонта включат в нацпроект «Безопасные качественные дороги» в ближайшие пять лет. Стоит отметить, что к национальному проекту Киров присоединился в 2017 году.