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НовостиОбщество1 декабря 2022 11:55

«КПАТ» оснастит автобусы терминалами бескондукторного обслуживания

Оборудование обойдется организации в 3,9 миллиона рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Перевозчик закупит 25 таких терминалов.

Перевозчик закупит 25 таких терминалов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«КировПассажирАвтоТранс» закупит 25 терминалов для бескондукторного обслуживания. Информация появилась на сайте госзакупок.

Организация потратит на оборудование 3,9 миллиона рублей. Из требований - новые терминалы не ранее 2021 года выпуска, имеющие сенсорный экран с защитой от повреждений, принимающие транспортные и банковские карты, а также другие способы бесконтактной оплаты.

На данный момент принимаются заявки на аукцион. Их подача закончится 8 декабря. Подрядчика, который поставит терминалы, определят 12 декабря.