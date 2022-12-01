«КПАТ» оснастит автобусы терминалами бескондукторного обслуживания

Перевозчик закупит 25 таких терминалов. Фото: Андрей АБРАМОВ

«КировПассажирАвтоТранс» закупит 25 терминалов для бескондукторного обслуживания. Информация появилась на сайте госзакупок.

Организация потратит на оборудование 3,9 миллиона рублей. Из требований - новые терминалы не ранее 2021 года выпуска, имеющие сенсорный экран с защитой от повреждений, принимающие транспортные и банковские карты, а также другие способы бесконтактной оплаты.

На данный момент принимаются заявки на аукцион. Их подача закончится 8 декабря. Подрядчика, который поставит терминалы, определят 12 декабря.