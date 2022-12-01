В Кировской области улучшат качество подготовки аграриев

Федеральные власти выделят 100 млн рублей на улучшение учебных условий будущих аграриев. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области повысят качество сельскохозяйственного образования. Об этом, по информации правительства региона, сообщил губернатор на встрече с руководителями аграрных предприятий.

На базе техникумов и вузов планируется создать единую систему, объединяющую техникумы, ВятГАТУ и предприятия. Благодаря подготовке к участию в федеральном проекте «Профессионалитет» региону готовы выделить 100 миллионов рублей на оборудование, программное обеспечение, капремонт учебных зданий. Из областного бюджета добавят еще 40 млн рублей. 50 миллионов предоставят главы сельхозпредприятий области.

- Студенты колледжей получат образование вузовского уровня и смогут приобрести несколько специальностей, - подчеркнул Александр Соколов.

Глава региона также выразил надежду, что студенты после учебы оценят свои перспективы в работе на селе, станут высококлассными специалистами в аграрной отрасли нашего края. В пример он привел сотрудников комплексов Куменского района, которые получают в среднем 50-60 тысяч рублей.