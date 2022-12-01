В Кирове наградили активных горожан, победивших в конкурсах инициативных проектов

Власти Кирова поздравили победителей конкурсов. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошла церемония награждения активных горожан, участвовавших в городских и региональных конкурсах инициативных проектов. Победителей поздравили руководители областного центра.

- Здесь собрались люди, которые задумываются над тем, как сделать наш город чище и красивее, что особенно актуально в преддверии его 650-летнего юбилея. 2023-й год должен стать прорывным в этом направлении. Не случайно правительством области выделены 50 млн рублей на реализацию инициативных проектов жителей Кирова, - сказала, обращаясь к присутствующим, глава города Елена Ковалева.

Сити-менеджер Вячеслав Симаков также отметил, что вклад активных кировчан в развитие города трудно переоценить: благодаря им в Кирове появляются новые благоустроенные территории, а люди начинают ценить место, где они живут.

Всего в 2022 году жители областного центра реализовали 45 проектов в рамках ППМИ, 20 - по развитию гражданского общества и 23 - по развитию социальных инициатив. В их рамках проводилось благоустройство придомовых территорий, устраивались семейные праздники и спортивные конкурсы, выставки и встречи по интересам.