Мемориал Грину в Слободском стал лучшим архитектурным произведением в России

Памятник Грину установили в августе текущего года. Фото: правительство Кировской области

Памятник на родине знаменитого земляка признали лучшим произведением искусства в России, расположенным на общественном пространстве. Такую информацию предоставляет региональное правительство.

Напомним, памятник, отлитый из бронзы, установили на Соборной площади 23 августа ко дню рождения писателя. Авторство скульптуры принадлежит декану МГАХИ Евгению Тетерину. Работу скульптора высоко оценили мировые эксперты - мемориал получил диплом международной премии «Золотой Трезини».

Мемориал писателя романтика напоминает слободчанам и гостям города о знаменитом прозаике и поэте, привлекает путешественников со всех уголков России.