В Кировской области на 3% сократились отравления спиртным

Злоупотребление спиртным может привести к отравлениям, в том числе со смертельным исходом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2022 году отравления у кировчан стали случаться реже на 3% по сравнению с 2021 годом. Стоит отметить, что из всех случаев алкогольных отравлений более 69% пришлось на интоксикацию при чрезмерном употреблении крепких спиртных напитков.

Роспотребнадзор напоминает всем кировчанам: самый эффективный способ профилактики таких отравлений - это полный отказ от употребления спиртных напитков. Но если же исключить горячительные напитки не удастся, необходимо помнить и соблюдать следующие меры предосторожности:

- не приобретать алкоголь в местах незаконной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки, в торговых нелицензированных объектах, а также через Интернет;

- исключить избыточный и длительный прием алкоголя, употребление его суррогатов.

Следует помнить, что чрезмерное употребление алкоголя, а также употребление его заменителей отрицательно влияет на здоровье и может привести к отравлениям, в том числе со смертельным исходом.