В Кировской области на 3% сократились отравления спиртным

Злоупотребление спиртным может привести к отравлениям, в том числе со смертельным исходом.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По данным регионального Роспотребнадзора, в 2022 году отравления у кировчан стали случаться реже на 3% по сравнению с 2021 годом. Стоит отметить, что из всех случаев алкогольных отравлений более 69% пришлось на интоксикацию при чрезмерном употреблении крепких спиртных напитков.
Роспотребнадзор напоминает всем кировчанам: самый эффективный способ профилактики таких отравлений - это полный отказ от употребления спиртных напитков. Но если же исключить горячительные напитки не удастся, необходимо помнить и соблюдать следующие меры предосторожности:
- не приобретать алкоголь в местах незаконной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки, в торговых нелицензированных объектах, а также через Интернет;
- исключить избыточный и длительный прием алкоголя, употребление его суррогатов.
Следует помнить, что чрезмерное употребление алкоголя, а также употребление его заменителей отрицательно влияет на здоровье и может привести к отравлениям, в том числе со смертельным исходом.