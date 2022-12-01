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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:18

Кировчан предупредили о сбое в работе сервисов мониторинга транспорта

Сейчас функционал восстанавливается
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Некоторые из сервисов мониторинга транспорта оказались недоступны для пассажиров

Некоторые из сервисов мониторинга транспорта оказались недоступны для пассажиров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Кирова предупредили о неполадках в работе сервисов мониторинга общественного транспорта. Как сообщили в городской администрации, некоторые из них оказались недоступны для пользователей.

Уточняется, что причиной стал сбой на сетях. Сейчас специалистами ведутся работы по восстановлению. В ближайшее время функционал по информированию в мессенджерах и соцсетях вновь станет доступен для кировчан.

Напомним, что в Кирове ночные автобусы теперь можно отслеживать в системе мониторинга транспорта. Узнать их местонахождение пассажиры могут на сайте ЦДС.