Кировчан предупредили о сбое в работе сервисов мониторинга транспорта

Некоторые из сервисов мониторинга транспорта оказались недоступны для пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Кирова предупредили о неполадках в работе сервисов мониторинга общественного транспорта. Как сообщили в городской администрации, некоторые из них оказались недоступны для пользователей.

Уточняется, что причиной стал сбой на сетях. Сейчас специалистами ведутся работы по восстановлению. В ближайшее время функционал по информированию в мессенджерах и соцсетях вновь станет доступен для кировчан.

Напомним, что в Кирове ночные автобусы теперь можно отслеживать в системе мониторинга транспорта. Узнать их местонахождение пассажиры могут на сайте ЦДС.