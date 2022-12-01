В Кирове перенастроят светофоры на пересечении Сурикова и Комсомольской

Режим светофоров изменится вечером 1 декабря. Фото: admkirov.ru

В Кирове перенастроят светофоры на Сурикова после жалоб горожан. Об этом сообщает горадминистрация.

Движение по новым участкам улицы открыли вечером 30 ноября. В соцсетях вскоре начали жалобы на светофоры: из-за неверного регулирования на Комсомольской начали образовываться пробки. Для тех, кто едет по этой улице, зеленый свет горит только 25 секунд.

- В отделе транспорта пояснили, что светофоры пока работают в тестовом режиме. Специалисты выехали на перекрестки Сурикова с улицами Комсомольской и Красина, чтобы проверить работу светофоров и решить вопрос о дальнейшей настройке оборудования. Планируется, что уже сегодня режим работы электронных регулировщиков изменится, - сообщили в пресс-службе мэрии.

УДПИ также добавляет, что для едущих по Комсомольской разрешающий сигнал будет гореть в течение 35 секунд. При выезде с Сурикова - 20 секунд. Пешеходам следует ориентироваться на сигналы транспортного светофора.